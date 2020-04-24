PONTE DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO, PREFETTURA SCHIERA ANCHE L’ESERCITO PER I CONTROLLI

Riunione in videoconferenza del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica dedicata alla pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione del 25 aprile...

Riunione in videoconferenza del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica dedicata alla pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione del 25 aprile e del 1° maggio.

Si è riunito, stamani, in videoconferenza il Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto. Ai lavori hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Dirigenti del Compartimento e della Sezione della Polizia Stradale, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore Marittimo per la Sicilia Orientale Comandante della Capitaneria di Porto e il Comandante del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”.

Durante la videoconferenza è stata definita un’aggiornata pianificazione strategica dei servizi di vigilanza e dei controlli, riproponendo il modello sperimentato durante le festività pasquali, finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia da virus COVID-19, che saranno ulteriormente intensificati in tutti gli ambiti territoriali della provincia in concomitanza del 25 aprile e del 1° maggio.

I dispositivi di vigilanza verranno attuati, con modalità incisive e visibili, nei Centri urbani del Capoluogo e degli altri Comuni della provincia, sulle vie di comunicazione intercomunali, interprovinciali e sulle arterie minori, mediante l’impiego di autopattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, con il supporto dei militari dell’Esercito e, nelle zone costiere e sui tratti di litorale, della Capitaneria di Porto.

I militari dell’Esercito, nell’ambito dei servizi e del pattugliamento delle zone assegnate, svolgeranno anche compiti di osservazione e di controllo di persone, di eventuali assembramenti e di esercizi commerciali. Il personale delle Forze di polizia sarà supportato, nello svolgimento dei servizi, da elicotteri e mezzi navali per assicurare una visione, la più ampia possibile, dei territori interni, delle zone marine e del litorale. Particolare attenzione verrà prestata alla verifica dei flussi di entrata ed in uscita dal Capoluogo e dai maggiori Comuni, con l’attivazione di posti di controllo, anche in modalità interforze, per intercettare e scoraggiare eventuali spostamenti di persone nelle seconde case e nelle aree pedemontane e di mare, luoghi tradizionali di ritrovo soprattutto nelle giornate del25 aprile e del1° maggio.

Puntuale vigilanza sarà, inoltre, attuata dalla Polizia Stradale lungo le tratte autostradali e presso le aree di servizio per verificare la legittimità dei trasferimenti degli utenti della strada. Dal giorno 11 marzo, le persone controllate sono state complessivamente 112.369; quelle sanzionate 7381 e gli esercizi controllati sono stati 70249, quelli sanzionati 366.

In momenti così difficili, risulta determinante non attenuare i controlli sugli spostamenti dei cittadini al fine di non vanificare gli sforzi e i sacrifici sinora compiuti dalla gran parte della popolazione. Il Prefetto fa richiamo, ancora una volta, alla sensibilità e al senso di responsabilità di tutti affinchè vengano osservare le disposizioni governative per la prevenzione della diffusione del COVID-19.