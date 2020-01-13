PONTE GRACI, FALCONE: "ENTRO 15 GIORNI PARTE LA RICOSTRUZIONE"

«Entro una quindicina di giorni il cantiere di ricostruzione dell'ex ponte Graci, fra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, potrà essere avviato da parte di Anas. Il Governo Musumeci mantiene l'impegno...

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone a seguito del via libera, da parte dell'ufficio del Genio civile di Catania, alla verifica sismica sulle esistenti spalle dell'ex cavalcavia sulla Strada statale 121 Catania-Paternò, demolito d'urgenza lo scorso settembre a causa di gravi lesioni alle travi.

«Pur non avendo diretta competenza, il Governo Musumeci ha recepito il grido d'aiuto delle comunità locali ed è subito intervenuto con risorse concrete - prosegue Falcone - per velocizzare la ricostruzione del ponte attraverso un Accordo quadro da oltre due milioni di euro con Anas.

Abbiamo, inoltre, incluso nei lavori anche il risanamento del sottopasso di via Rosolino Pilo, sempre sulla Ss 121 fra Motta e Misterbianco, per lenire il rischio di pericolosi allagamenti e migliorare la viabilità della zona.

Nei prossimi giorni - conclude Falcone - saremo sul posto per un nuovo sopralluogo operativo».