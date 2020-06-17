PONTE GRACI SULLA SS 121, L’ANAS FA PARTIRE I LAVORI PREPARATIVI DEL CANTIERE

Sono ripresi, dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, i lavori di ricostruzione dell’ex ponte Graci sulla SS 121. Il cavalcavia era stato danneggiato gravemente a seguito dell’urto di un mezzo...

Sono ripresi, dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, i lavori di ricostruzione dell’ex ponte Graci sulla SS 121. Il cavalcavia era stato danneggiato gravemente a seguito dell’urto di un mezzo pesante nel settembre dell’anno scorso e quindi demolito d’urgenza, con la chiusura temporanea della strada, snodo cruciale per i paesi sulla Catania-Paternò.

Ne ha dato notizia marco Corsaro, presidente del movimento politico Guardiamo Avanti, sul suo profilo Facebook

«Dopo mesi di rinvii e sconcertanti lungaggini della burocrazia Anas, sono partiti i lavori per il nuovo PonteGraci», scrive Corsaro. «Si poteva e si doveva fare prima – aggiunge – gli enti pubblici devono essere al servizio delle comunità, non da ostacolo. Vigileremo nelle prossime settimane per scongiurare altri ritardi. Buon lavoro a tecnici e maestranze all’opera».