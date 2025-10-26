Ponte sullo Stretto di Messina, al via le selezioni per migliaia di posti di lavoro: ecco come candidarsi

MESSINA – Il progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina compie un nuovo passo avanti. Webuild ha avviato ufficialmente le selezioni per l’assunzione di migliaia di uomini e donne c...

MESSINA – Il progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina compie un nuovo passo avanti. Webuild ha avviato ufficialmente le selezioni per l’assunzione di migliaia di uomini e donne che saranno coinvolti nella realizzazione dell’opera infrastrutturale più attesa del Paese.

Si tratta di un’importante opportunità occupazionale per lavoratrici e lavoratori provenienti da Sicilia e Calabria, ma anche per giovani talenti e professionisti interessati a far parte di un progetto destinato a cambiare il volto del Mezzogiorno e dell’Italia intera.

Le posizioni aperte riguardano diversi profili tecnici e operativi. Tutte le informazioni e i dettagli per candidarsi sono disponibili sul sito ufficiale: webuild.pub/posizioni-aperte-eurolink. Ulteriori approfondimenti sono consultabili al link https://webuild.pub/4nhoeTV.

Per supportare la realizzazione del progetto, Webuild punta anche sul programma “Cantiere Lavoro Italia”, dedicato alla formazione di operai e impiegati attraverso percorsi di inserimento lavorativo, specializzazione e sviluppo delle competenze.

L’apertura delle selezioni rappresenta un tassello fondamentale nel percorso verso la costruzione del Ponte, un’infrastruttura strategica per il Sud e per l’intero Paese, in grado di generare migliaia di posti di lavoro e di stimolare la crescita economica del territorio.