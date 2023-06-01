PONTE SULLO STRETTO, IL MINISTERO INFRASTRUTTURE RASSICURA: «ANCHE LE GRANDI NAVI POTRANNO PASSARE SENZA DIFFICOLTÀ»

Anche navi di grandi dimensioni potranno attraversare lo stretto di Messina quando il Ponte sarà realtà. Lo sostengono gli studi effettuati in sede di progettazione dell’opera: la distanza prevista tr...

Anche navi di grandi dimensioni potranno attraversare lo stretto di Messina quando il Ponte sarà realtà. Lo sostengono gli studi effettuati in sede di progettazione dell’opera: la distanza prevista tra la struttura del ponte e la superficie dell’acqua va dai 65 e i 70 metri.

Un valore che non altererebbe il traffico marittimo, anche perché le imbarcazioni di altezza superiore sono davvero poche e destinate esclusivamente al trasporto passeggeri, inoltre sono solitamente dotate di comignoli reclinabili. Lo spiega il Mit in una nota.

L’esempio che fa il ministero: la nave più grande al mondo per trasporto passeggeri è la Symphony of the Seas della compagnia di navigazione Royal Caribbean International, il cui varo ufficiale è avvenuto il 9 giugno 2017 e il primo viaggio nel 2018.

Ha tre navi gemelle: la Oasis of the Seas, la Allure of the Seas, e la Harmony of the Seas. La ‘Allure of the seas’, ha fatto “un’uscita spettacolare” dal mar Baltico per il suo primo viaggio passando appena un metro sotto un grande ponte sospeso in Danimarca grazie a ciminiere retrattili.

Il ponte in questione è lo Storebælt, visitato poco tempo fa dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha una altezza libera al disotto della trave di 65 metri, analoga a quella progettata per il Ponte sullo stretto di Messina.