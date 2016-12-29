Ponti e festività del 2017: tutte le date

Dando un'occhiata al calendario, si prospettano numerose occasioni per approfittare di ponti che permetteranno di stare lontano dall'ufficio per qualche giorno. A partire dal secondo weekend di gennai...

Dando un'occhiata al calendario, si prospettano numerose occasioni per approfittare di ponti che permetteranno di stare lontano dall'ufficio per qualche giorno. A partire dal secondo weekend di gennaio, con l'Epifania che cadrà di venerdì, permettendo di godere di qualche giorno di vacanza dalla sera di giovedì 5 fino a domenica 8 gennaio.

Purtroppo però, per programmare un altro weekend lungo, si dovrà aspettare fino ad aprile, per Pasqua, che quest'anno cadrà domenica 16 aprile. Il lunedì dell'Angelo sarà quindi il 17 aprile, e sempre nello stesso mese si potrà approfittare del 25 aprile (festa della Liberazione) che ricorrerà di martedì, dando l'occasione di approfittare di un ponte lungo. Basterà chiedere venerdì 21 e lunedì 24 come giorni di ferie per godere di ben cinque giorni di vacanza, ideali per ritagliarsi una piccola vacanza.

Qualche giorno più tardi sarà il primo maggio, la festa dei lavoratori, che cadrà di lunedì, dando l'opportunità di allungare il weekend di un giorno. Anche il 2 giugno, un venerdì, si prospetta l'occasione ideale per programmare un fine settimana lungo, seguito poi da Ferragosto, che nel 2017 cadrà di martedì, dando l'opportunità ai lavoratori di godere di un ponte o organizzare una breve fuga al mare.

Anche la fine del 2017 promette lunghi ponti, come l'1 novembre, che sarà un mercoledì (con due giorni di ferie si potrà godere di 5 giorni di vacanza) e l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, che cadrà di venerdì. E se quest'anno il Natale si è celebrato di domenica, lasciando l'amaro in bocca a molti lavoratori, il 2017 sarà salutato con un lungo ponte natalizio. Il 25 dicembre sarà un lunedì, quindi essendo il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) martedì, si potrà approfittare di un altro lungo fine settimana.

