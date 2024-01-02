PORDENONE. SCONTRO TRA UN' AMBULANZA, UN TIR E UN'AUTO, 3 MORTI E 4 FERITI

Maxi emergenza lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, in provincia di Pordenone, a seguito di un incidente stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui un camion, un mezzo della Croce rossa e a...

Maxi emergenza lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, in provincia di Pordenone, a seguito di un incidente stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui un camion, un mezzo della Croce rossa e almeno un'auto.

Il bilancio è di tre morti e quattro feriti di cui uno grave.

Lo scontro si è verificato all'altezza di Zoppola.

Potrebbe essere stato un sorpasso azzardato in un tratto di carreggiata contrassegnato dalla linea continua la causa dell'incidente.

La strada regionale 177 collega Pordenone a Sequals ed è un'arteria a scorrimento veloce priva di incroci e con soli tre svincoli.

L'impatto è avvenuto a pochissime decine di metri dallo svincolo di Pordenone. L'arteria è stata completamente chiusa al traffico da Pordenone a Valvasone Arzene e gli svincoli di accesso del capoluogo provinciale e di Zoppola sono presidiati dai carabinieri.

