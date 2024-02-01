PORTAFOGLI SMARRITO A PATERNO': “CHI LO TROVA RESTITUISCA ALMENO I DOCUMENTI”
Un appello è stato lanciato per aiutare a ritrovare un portafoglio nero smarrito nela giornata di oggi a Paternò.Si tratta del portafoglio di mio padre, molto probabilemnte è stato smarrito nel parche...
Si tratta del portafoglio di mio padre, molto probabilemnte è stato smarrito nel parcheggio del super conveniente.
Nonostante il portafoglio non contenesse denaro, al suo interno sono presenti documenti di valore, rendendo il ritrovamento di estrema importanza per il proprietario.
Chiunque abbia informazioni utili riguardo al portafoglio smarrito è pregato di contattare al numero 345 879 3708, oppure può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
Anche la più piccola informazione potrebbe essere di grande aiuto nel facilitare il ritrovamento dell'oggetto perduto.
Si spera che la solidarietà e l'attenzione della comunità possano portare al ritrovamento del portafoglio e alla sua restituzione al legittimo proprietario.