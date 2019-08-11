PORTO EMPEDOCLE: FA PIPÌ SUL CIGLIO DELLA STRADA, AL TURISTA MULTA DA 3.333 EURO

Mentre a piedi stava percorrendo la strada provinciale per andare al mare alla Scala dei Turchi, si è fermato un attimo, e mettendosi in disparte ha fatto la pipì.Proprio in quei momenti è passata una...

Mentre a piedi stava percorrendo la strada provinciale per andare al mare alla Scala dei Turchi, si è fermato un attimo, e mettendosi in disparte ha fatto la pipì.

Proprio in quei momenti è passata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Agrigento.

I militari si sono accorti di quell'uomo che stava per urinare in strada, e l'hanno subito fermato. Per quel bisogno fisiologico è stato multato di 3.333 euro.

La persona multata è un turista romano, di quasi 50 anni, in vacanza nell'agrigentino. Gli è stato applicato pure il Daspo (come quello utilizzato negli eventi sportivi).

Fare la pipì per strada fino a qualche anno fa era reato, poi è stato depenalizzato. "Mi sembra esagerato, non c'era nessuno, mi hanno rovinato la vacanza", dice il turista.