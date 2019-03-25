PORTOGALLO, CRISTIANO RONALDO INFORTUNATO: JUVENTUS IN ANSIA

Scatta l'allarme Cristiano Ronaldo in casa Juventus: l'attaccante dei Campioni d'Italia ha subito un infortunio giocando con la sua Nazionale nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 con...

Scatta l'allarme Cristiano Ronaldo in casa Juventus: l'attaccante dei Campioni d'Italia ha subito un infortunio giocando con la sua Nazionale nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 contro la Serbia.

Cristiano Ronaldo, che in questi giorni è tornato a vestire la maglia del Portogallo dopo un'assenza di 9 mesi, si è fermato al 30esimo minuto della sfida dopo uno scatto. CR7 si è prontamente girato verso la panchina chiedendo subito il cambio.

La dinamica dell'infortunio muscolare di Cristiano Ronaldopic.twitter.com/ZMRrQLleSW — Juventus Fans (@juventusfans) 25 marzo 2019

Quel che è certo è che per la Juventus sono minuti di ansia, mentre si attendono notizie dallo staff medico del Portogallo a circa 2 settimane dalla partita di Champions League contro l'Ajax.