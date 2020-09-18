POSITIVA AL COVID19, ASP DI ENNA CERCA I PASSEGGERI DI UN PULLMAN SAIS

Avviata dall’Asp di Enna la ricerca di passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre a bordo di un bus della Sais partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa (corsa delle 17.30, a...

Avviata dall’Asp di Enna la ricerca di passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre a bordo di un bus della Sais partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa (corsa delle 17.30, arrivo 19.05) e a bordo del bus della Prestia e Comandè dall’aeroporto alla stazione di Palermo (corsa delle 16) dopo che una turista spagnola – che viaggiava sui bus – è risultata positiva al coronavirus.

Tutti coloro che hanno viaggiato in quella data devono mettersi in contatto urgentemente via mail all’indirizzo [email protected], [email protected] per permettere di attivare le procedure previste dal protocollo anti Covid-19.

La cittadina spagnola era arrivata da Malaga (volo delle ore 7.05) a Palermo via Bergamo partito alle 13.45. Risultata positiva al test sierologico il 14 settembre è stata posta in isolamento obbligatorio. Il giorno dopo è stata sottoposta a tampone rino-faringeo con positività al Covid-19.

Asp Enna informa che oltre alla signora, che è in isolamento, sono state poste in quarantena anche altre persone identificate con le quali ha viaggiato. Asp Enna ha già informato oltre che gli organi istituzionali competenti, Ministero della Salute, Usmaf, assessorato regionale della Salute, Asp Palermo, anche le compagnie di viaggio interessate.

La compagnia Sais Autolinee ha comunicato i nominativi dei soli 3 passeggeri, sul totale di 19 presenti, che avevano acquistato il ticket nominativo. Gli altri 16 hanno invece acquistato il biglietto non nominativo. La seconda compagnia di autolinee non ha ancora riscontrato la richiesta di notizie.