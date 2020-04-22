POSITIVI PAZIENTE, INFERMIERA ED UN OPERATORE ESTERNO DELL’OSPEDALE DI PATERNÒ E DUE INFERMIERI DELL'OSPEDALE DI BIANCAVILLA

Arriva dalla stessa Asp 3 la conferma di casi positivi di coronavirus negli ospedali di Paternò e Biancavilla.A Paternò, al momento sono 3 i casi accertati in ospedale. Una infermiera della medicina,...

Arriva dalla stessa Asp 3 la conferma di casi positivi di coronavirus negli ospedali di Paternò e Biancavilla.

A Paternò, al momento sono 3 i casi accertati in ospedale. Una infermiera della medicina, un operatore Socio Sanitario (OSS) di una ditta esterna, e un paziente di psichiatria, l’uomo, di 41 anni, è tutt’ora asintomatico e in buone condizioni di salute., che tutt’ora è in buone condizioni e a breve sarà trasferito nel Covid Hotel di Acireale.

A differenza di Biancavilla, al momento non ci sono contagi nel pronto soccorso o nei reparti che affrontano il primo impatto con i pazienti, e i due operatori non sono in servizio dal 30 marzo, dunque la situazione dovrebbe essere contenuta.

Al pronto soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla positivi due infermieri del pronto soccorso.

I due, uno di Adrano e l’altro di Biancavilla, sono stati sottoposti a tampone la scorsa settimana con l’esito avuto soltanto

oggi. Nel frattempo hanno continuato a lavorare, in quanto asintomatici, sia nel pronto soccorso sia nel pre triage.

Per entrambe le due strutture sanitarie l’asp 3 ha già provveduto ad attivare tutte le procedure di sicurezza, con la sanificazione dei locali e i tamponi al personale venuto in contatto con le persone contagiate.

Tuttavia, quanto avvenuto riapre la questione sicurezza degli operatori sanitari in prima linea contro il virus, e che deve essere sicuramente approfondita.