POSITIVO AL CORONAVIRUS SUL VOLO MILANO-CATANIA, L'ASP DI ENNA RICERCA I PASSEGGERI

Appello dell’Asp di Enna ai viaggiatori del volo Ryanair FR 5519 da Milano Malpensa a Catania del 18 settembre scorso con partenza alle ore 20.35 perché uno dei passeggeri arrivati nel capoluogo etneo alle 22.35 è risultato positivo al coronavirus.

«Il passeggero - dicono Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna - è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre dopo che è risultato positivo al tampone rinofaringeo lunedì scorso. Tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti».

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna lancia un appello a tutti coloro i quali hanno viaggiato in quel volo a mettersi in contatto urgentemente e mezzo mail [email protected].