POSITIVO AL LICEO CUTELLI DI CATANIA , CLASSE IN QUARANTENA

Uno studente del liceo classico Cutelli di Catania è risultato positivo al Covid. Da oggi fino a giovedì 8 ottobre, come si legge sul sito della scuola, gli alunni e i docenti della classe coinvolta (II G) sono stati posti in quarantena. Tutti gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza, secondo l’ordinario orario curricolare.

Pertanto è stato disposto che da oggi “24 settembre 2020 fino a giovedì 8 ottobre – annuncia la direzione dell’Istituto con un avviso – salvo ulteriori disposizioni, gli alunni e i docenti della classe 2 G verranno posti in quarantena, a seguito di accertato caso Covid-19. Tutti gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa classroom, secondo l’ordinario orario curricolare“.

“Considerato che i docenti posti in quarantena non potranno svolgere in presenza il regolare orario di servizio, si dispone per domani, giovedì 24 settembre l’attivazione della DDI, pur non sussistendo alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le seguenti classi: 5 G, 1 G, 3 G, 2 H, 3 H“.

“I Docenti non coinvolti nella misura di contenimento svolgeranno la propria attività nelle aule della sede centrale, eccezion fatta per l’aula destinata alla 2G, il cui accesso viene temporaneamente interdetto per consentire le operazioni di sanificazione secondo il protocollo“.

COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA