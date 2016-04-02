Poste, addio code: come funziona il nuovo sistema

Addio code alle Poste. Via Technologies Inc, società che sviluppa piattaforme di elaborazione innovative ad alta efficienza energetica, annuncia l’installazione da parte di Poste Italiane di un nuovo...

Addio code alle Poste. Via Technologies Inc, società che sviluppa piattaforme di elaborazione innovative ad alta efficienza energetica, annuncia l’installazione da parte di Poste Italiane di un nuovo sistema di gestione code. Il sistema, riferisce la società tecnologica, è stato sviluppato grazie all'utilizzo di Via Mobile360 Hmi Panel DisplayTechnology. "I sistemi all-in-one sono stati personalizzati e installati all'interno del processo di gestione delle code nazionale, consentendo ai clienti di prenotare in anticipo un appuntamento utilizzando l'app di Poste Italiane" spiega la società, sottolineando che "successivamente, basterà recarsi presso l’ufficio postale scelto evitando così inutile attese".

Sono stati anche installati grandi schermi sviluppati con Via Ops Compliant BoxPc, che, oltre alla funzione informativa, sono in grado di fornire un back up in caso di downtime del server remoto di Poste. "Le aziende stanno cercando di combinare le comodità offerte dai servizi mobile con gli spazi fisici che il consumatore frequenta, e i sistemi digital signage, sono una parte integrante di questo processo" ha affermato Richard Brown, Vp International Marketing, Via Technologies Inc.