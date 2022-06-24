95047

POSTE: CALENDARIO DELLE PENSIONI PER I MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. TUTTE LE DATE

Poste Italiane comunica che in provincia di Catania anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, d...

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2022 17:49
POSTE: CALENDARIO DELLE PENSIONI PER I MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. TUTTE LE DATE -
News
Condividi

Poste Italiane comunica che in provincia di Catania anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 128 Uffici Postali della provincia rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per i tre mesi estivi per tutte le sedi operative almeno 4 giorni alla settimana:

LUGLIO

I cognomi dalla A alla C venerdì 1° luglio
dalla D alla K sabato mattina 2 luglio
dalla L alla P lunedì 4 luglio
dalla Q alla Z martedì 5 luglio

AGOSTO

I cognomi dalla A alla C lunedì 1° agosto
dalla D alla K martedì 2 agosto
dalla L alla P mercoledì 3 agosto
dalla Q alla Z giovedì 4 agosto

SETTEMBRE

I cognomi dalla A alla C giovedì 1° settembre
dalla D alla K venerdì 2 settembre
dalla L alla P sabato mattina 3 settembre
dalla Q alla Z lunedì 5 settembre

Poste Italiane ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 117 ATM Postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per conoscere la turnazione alfabetica degli Uffici Postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047