POSTE: CALENDARIO DELLE PENSIONI PER IL MESE DI AGOSTO
Poste Italiane comunica che in provincia di Catania anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.
Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 128 Uffici Postali della provincia rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per i tre mesi estivi per tutte le sedi operative almeno 4 giorni alla settimana:
AGOSTO
I cognomi dalla A alla C lunedì 1° agosto
dalla D alla K martedì 2 agosto
dalla L alla P mercoledì 3 agosto
dalla Q alla Z giovedì 4 agosto
SETTEMBRE
I cognomi dalla A alla C giovedì 1° settembre
dalla D alla K venerdì 2 settembre
dalla L alla P sabato mattina 3 settembre
dalla Q alla Z lunedì 5 settembre
Poste Italiane ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 117 ATM Postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Per conoscere la turnazione alfabetica degli Uffici Postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.