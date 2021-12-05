POSTE, E' ARRIVATA L'APP CHE AVVISA L'UTENTE QUANDO È ARRIVATO IL SUO TURNO

Da oggi in provincia di Catania è possibile ritirare il ticket per la prenotazione direttamente dal cellulare ed essere avvisati dall’App “Ufficio Postale” quando è il momento di recarsi all’Ufficio P...

Da oggi in provincia di Catania è possibile ritirare il ticket per la prenotazione direttamente dal cellulare ed essere avvisati dall’App “Ufficio Postale” quando è il momento di recarsi all’Ufficio Postale.

La richiesta del ticket è molto semplice e può essere effettuata da tutti i clienti di Poste Italiane per 35 uffici postali ubicati a Catania e in altri 18 comuni della provincia.

Nell’App “Ufficio Postale” è sufficiente individuare la sede di interesse abilitata, cliccare su “prenota ticket” e poi sul tasto “mettiti in fila”. Verrà così automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato.

Sarà l’App ad indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio Postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie del momento.

L’introduzione di questo nuovo sistema di prenotazione ‘a distanza’ conferma la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini e alle loro esigenze. I nuovi Gestori delle Attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre ad erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico da PC, dalle APP “BancoPosta” “PostePay” e “Ufficio Postale” e da Whatsapp, al numero 3715003715.