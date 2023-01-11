POSTE ITALIANE, A NICOLOSI NASCERÀ IL PRIMO SPORTELLO UNICO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L’ufficio postale di Nicolosi è stato scelto come la prima sede della provincia etnea e tra le prime in Sicilia nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”. Gli interv...

L’ufficio postale di Nicolosi è stato scelto come la prima sede della provincia etnea e tra le prime in Sicilia nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”. Gli interventi di manutenzione straordinaria attualmente in corso presso i locali di via Catania sono infatti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

Il progetto di Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Nicolosi consentirà lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali fisico- digitali dell’azienda. L’ufficio postale diventerà uno sportello unico dove i cittadini di Nicolosi potranno richiedere alcuni dei numerosi servizi attualmente al vaglio per le singole amministrazioni, quali la carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, certificati giudiziari, Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica e denuncia e richiesta duplicati patente.

“Il nostro obiettivo è guidare la transizione digitale del Paese fornendo assistenza ai clienti, con personale dedicato – ha dichiarato l'Ad Matteo Del Fante -. Sono circa 11 milioni le persone che hanno bisogno di essere supportate, di questi, 6 milioni hanno più di 65 anni. Per noi gli uffici hanno un ruolo cruciale. È una rete potentissima, un brand consolidato che ci consente di arrivare in modo capillare sul tutto il territorio. Gli uffici postali sono per i comuni più piccoli spesso l'unico presidio istituzionale” - conclude Del Fante. Poste Italiane, per tutta la durata dei lavori, garantisce ai cittadini di Nicolosi la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Pedara, in via Pietro Auteri, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.