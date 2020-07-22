POSTE ITALIANE, ADDIO FILA ALL’APERTO: SI PUÒ NUOVAMENTE ATTENDERE IL TURNO ALL’INTERNO DEI LOCALI

Nei comuni di Paternò, Adrano, Belpasso e Biancavilla è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dell’ufficio postale. Le sedi interessate sono site: a Paternò in via...

Nei comuni di Paternò, Adrano, Belpasso e Biancavilla è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dell’ufficio postale. Le sedi interessate sono site: a Paternò in via Teatro, piazzale Civiltà del Lavoro e via Vincenzo Bellini; ad Adrano in via Duca di Misterbianco e via Stazione; a Belpasso in via II Retta Levante; a Biancavilla in via Benedetto Croce.

Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.

Accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato all’interno di alcune sedi di Catania e provincia una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.