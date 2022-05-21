POSTE ITALIANE: CARTELLA FILATELICA DEDICATA ALLA PACE DISPONIBILE IN PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata alla Pace in risposta agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. La distribuzione di questo folder è un piccolo gesto, ma rappresent...

Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata alla Pace in risposta agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. La distribuzione di questo folder è un piccolo gesto, ma rappresenta la speranza di voltare pagina il prima possibile verso un futuro migliore.

La collezione in formato A4 a due ante contiene 1 foglietto e 15 francobolli, tra cui quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012).

La cartella è disponibile nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania, disponibili nelle sedi di Catania Centro, Acireale e Caltagirone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito poste.it al prezzo di 25€.