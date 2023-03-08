POSTE ITALIANE CELEBRA L’8 MARZO IN PROVINCIA DI CATANIA CON UNA CARTOLINA FILATELICA DEDICATA ALLE DONNE

Anche quest’anno Poste Italiane celebra la Giornata internazionale della donna con una cartolina filatelica da collezione.La cartolina ha un design minimalista, con un profilo di donna che ricorda un...

La cartolina ha un design minimalista, con un profilo di donna che ricorda un timbro postale su fondo rosa ed è disponibile al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone, insieme all’annullo lineare in abbinamento al bollo a datario mobile.

“Come ogni anno la cartolina filatelica è un’occasione per rinnovare l’importanza di tenere alta l’attenzione sul ruolo della donna, in famiglia e al lavoro”. Così una rappresentanza femminile – in foto dall’ufficio postale Catania Centro di via Etnea - che nel Catanese raggiunge il 54% tra le risorse applicate sul territorio. Oltre il 60% del personale degli uffici postali è composto da donne e il mondo del recapito, tradizionalmente maschile, viaggia a passo spedito verso il 50%.

Poste Italiane anche per il 2023 - e per il quarto anno consecutivo – è stata premiata con la conferma nel Gender-Equality Index (GEI), l’indice mondiale che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. E nel 2022 ha inoltre ricevuto la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione