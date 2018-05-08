Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche

Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività di “consulente finanziario” sui prodotti finanziari e assicurativi collocati da Poste Italiane da svolgere all’interno della rete degli uffici postali.

Le candidature saranno prese in considerazione sulla base delle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che territoriali

L’assunzione avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

Requisiti

Potrai partecipare alle selezioni se in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110.

Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Buona conoscenza della lingua inglese

Età non superiore a 29 anni o 35 anni se residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per maggiori informazioni e per candidarsi all'offerta di lavoro CLICCARE QUA

L'annuncio scadrà il 24/05/2018