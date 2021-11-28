POSTE ITALIANE: DA LUNEDÌ ORARI POTENZIATI IN 11 UFFICI POSTALI IN PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 29 novembre 11 uffici postali della provincia di Catania saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.In particolare, la...

In particolare, la sede di Catania 13 in via Dottor Consoli sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al sabato. In provincia, stesse giornate di apertura per gli uffici di Altarello e San Leonardello a Giarre, Pozzillo, Santa Tecla e Stazzo ad Acireale, Carruba a Riposto e Pasteria a Calatabiano. Saranno inoltre disponibili con orari di apertura prolungati dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (e il sabato alle 12.35) le sedi di San Gregorio di Catania e Motta Sant’Anastasia.

A Riposto infine tornerà disponibile per i cittadini l’ufficio postale di Riposto 1 sito in via Guglielmo Marconi.

Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.

L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.