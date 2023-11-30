POSTE ITALIANE: DA VENERDÌ 1° DICEMBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE COMPRENSIVE DI TREDICESIMA
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di dicembre saranno in pagamento a partire da giovedì 1 dicembre, in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania.
In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni e delle tredicesime in contanti, avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento:
I cognomi dalla A alla C giovedì 1 dicembre;
dalla D alla K venerdì 2 dicembre;
dalla L alla P sabato mattina 3 dicembre;
dalla Q alla Z lunedì 5 dicembre.
Poste Italiane comunica, inoltre, che le pensioni del mese di dicembre saranno disponibili, sempre a partire da giovedì 1 dicembre, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat della provincia senza bisogno di recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.