POSTE ITALIANE: DISPONIBILE IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI SULLA STORIA DEL CALCIO

C’è anche il francobollo disegnato dall’artista siciliano Renato Guttuso nel 1982 per festeggiare la coppa del mondo all’interno del Libro dei francobolli “Il mondo del calcio” disponibile anche in provincia di Catania, un’opera innovativa che celebra il pianeta calcio sia come sport sia per la sua rilevanza sociale.

Il volume, realizzato da Poste Italiane,è una raccolta che ripercorre le pagine più significative della storia del calcio italiano attraverso i francobolli, in un racconto che parte da quelli emessi per la prima vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1934 e si chiude con quello del 2022 in occasione del 40° anniversario della vittoria degli Azzurri nel Mondiale del 1982.

Il libro contiene settantanove francobolli accompagnati dai testi dei bollettini illustrativi e nove semplici riproduzioni. Al suo interno sono disponibili alcuni francobolli, fra cui anche quello di Italia 90’, del 2006 per la quarta vittoria della Nazionale oltre a quelli dedicati alle squadre vincitrici del campionato di serie A. Completa la collezione il riconoscimento alla vittoria all’Europeo 2020, celebrato anch’esso da un francobollo emesso nel 2021.

Il volume è contenuto in un cofanetto di pregio, insieme alla cartella filatelica realizzata l’anno scorso per il francobollo del 40° anniversario della vittoria ai mondiali del 1982 e a una moneta in argento del valore di 5€ raffigurante l’attaccante Paolo Rossi, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Questo prodotto filatelico, che descrive la storia di uno degli sport più amati del nostro Paese, rappresenta un oggetto imperdibile non solo per i collezionisti ma per tutti gli appassionati sportivi con una tiratura limitata di trecento esemplari, è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito filatelia.poste.it.