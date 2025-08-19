Poste Italiane: già pagati Assegno Inclusione di agosto e contributo di luglio

Roma, 19 agosto 2025 – Poste Italiane comunica di aver provveduto ad accreditare l’Assegno di Inclusione relativo alla mensilità di agosto e il contributo straordinario di luglio a tutti i cittadini a...

Roma, 19 agosto 2025 – Poste Italiane comunica di aver provveduto ad accreditare l’Assegno di Inclusione relativo alla mensilità di agosto e il contributo straordinario di luglio a tutti i cittadini aventi diritto.

Grazie a un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei propri dipendenti, l’azienda, anche in questi giorni di festa, si è attivata immediatamente per rispondere alle esigenze dei cittadini, dando seguito a quanto previsto dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’INPS del 13 agosto.

Si precisa che, per coloro che hanno maturato il diritto, l’accredito avviene sulla carta già in possesso, pertanto non è necessario recarsi presso gli uffici postali per richiederne una nuova.

Per chi, invece, ha già ritirato una nuova carta, l’accredito avverrà su quest’ultima.

Poste Italiane conferma di essersi prontamente attivata per soddisfare le esigenze dei cittadini: nell’arco della prossima settimana tutte le persone interessate riceveranno gli importi spettanti.