Poste Italiane: iniziativa filatelica per Halloween in provincia di Catania

Poste Italiane dedica alla Festa di Halloween una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore e disponibile al prezzo di 0,90€ nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone. La cartolina è disponibile inoltre nei dieci Spazio Filatelia del territorio (Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli).

Halloween “la notte delle streghe” viene tradizionalmente collegata alla festa celtica di Samhain, una parola che deriva dall'antico irlandese e significa “fine dell'estate”. I Celti infatti misuravano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto e Samhain era la festa che segnava il passaggio dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno e il momento per l’ultimo raccolto prima dell’arrivo del freddo. Oltre a rappresentare un importante momento di passaggio, secondo la tradizione celtica durante questa notte il velo che separava il mondo dei defunti da quello dei vivi diventava talmente sottile da poter essere “attraversato”.

