POSTE ITALIANE: LE PENSIONI DI MAGGIO IN PAGAMENTO DAL 27 APRILE

Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Nei giorni di pagamento delle pensioni, previsto in provincia di Catania il potenziamento degli uffici postali con 115 sedi disponibili, di cui 16 aperte anche il pomeriggio fino alle ore 19:05.

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica che per gli uffici postali aperti nelle 5 giornate previste seguirà il presente calendario:

I cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile;

dalla C alla D martedì 28 aprile;

dalla E alla K mercoledì 29 aprile;

dalla L alla P giovedì 30 aprile;

dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Nell’attuale fase di emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni e per verificare gli orari di apertura dell’ufficio postale più vicino, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.