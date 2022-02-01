POSTE ITALIANE: MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA CON IL GREEN PASS

Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l’accesso ai 128 uffici postali della provincia di Catania in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi...

Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l’accesso ai 128 uffici postali della provincia di Catania in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1.

Nei 67 uffici postali del Catanese dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello.

Negli altri uffici postali della provincia i cittadini dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

Infine, nei prossimi giorni per i cittadini che prenoteranno l’appuntamento utilizzando le App di Poste Italiane la verifica del Green Pass sarà eseguita dalla stessa App. Per coloro che invece prenoteranno sul sito Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.

Grazie alle diverse soluzioni introdotte, l’accesso agli Uffici Postali sarà semplice, veloce e nel rispetto delle norme previste per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID -19.

Si ricorda ai cittadini e ai clienti che l’offerta di servizi e prodotti di Poste Italiane è disponibile anche sui canali digitali (il sito www.poste.it e le App di Poste Italiane).