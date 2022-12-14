POSTE ITALIANE: NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA DISPONIBILE IL BIGLIETTO DI AUGURI DISEGNATO DA ZEROCALCARE

Dopo il grande successo dei francobolli e dei prodotti disegnati da Zerocalcare per la Giornata della Filatelia 2022, continua la collaborazione di Poste Italiane con il noto artista italiano per stim...

Dopo il grande successo dei francobolli e dei prodotti disegnati da Zerocalcare per la Giornata della Filatelia 2022, continua la collaborazione di Poste Italiane con il noto artista italiano per stimolare le persone, giovani e meno giovani, al ritorno alla scrittura epistolare.

Per gli auguri di “BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO” è disponibile un biglietto su disegno di Zerocalcare, la bonaria interpretazione natalizia dalla sua opera «L’elenco telefonico degli accolli».

Il biglietto con le relative buste personalizzate è in vendita nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone, presso i dieci Spazio Filatelia sul territorio nazionale e su filatelia.poste.it al prezzo di €3,00 l’uno, compresa la busta.

Nell’occasione è possibile richiedere anche gli annulli dedicati con date di utilizzo fino al 5 gennaio 2023. Negli Uffici Postali con sportello filatelico il bollo da utilizzare è rettangolare in abbinamento al datario mobile in uso mentre negli Spazio Filatelia sono presenti bolli tondi con datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it