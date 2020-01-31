POSTE ITALIANE: NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA PENSIONI IN PAGAMENTO DA SABATO 1° FEBBRAIO

Poste Italiane informa che le pensioni del mese di febbraio verranno messe in pagamento nei 131 Uffici Postali della provincia di Catania partire da sabato 1.L’Azienda ricorda a tutti i pensionati che...

L’Azienda ricorda a tutti i pensionati che hanno scelto l’accredito della pensione sul loro conto BancoPosta o Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto e che non avranno modo di riscuotere il loro rateo già nella giornata di sabato, che in tutta la provincia di Catania sono operativi 111 ATM Postamat dove sarà possibile prelevare contante, fino a 600 euro al giorno, anche nella giornata di domenica 2 febbraio.

Inoltre, i pensionati con accredito su conto corrente BancoPosta o Libretto di risparmio postale, potranno usufruire di una polizza assicurativa gratuita che consente un risarcimento sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat o bancari.