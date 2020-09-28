POSTEMOBILE DOWN: PROBLEMI ANCHE IN PROVINCIA DI CATANIA

Problemi di linea per PosteMobile in tutta Italia.Il servizio PosteMobile non funziona in tutto il Paese. Chi usa come operatore telefonico le Poste Italiane sta segnalando problemi sulla linea telefo...

Il servizio PosteMobile non funziona in tutto il Paese. Chi usa come operatore telefonico le Poste Italiane sta segnalando problemi sulla linea telefonica e sulla trasmissione dati. Su Twitter il numero di persone che sta segnalado problemi di connessione sta crescendo.

Gli utenti dell’operatore telefonico di Poste Italiane segnalano problemi sia sulla linea telefonica, che sulla connessione dati alla rete internet, trovandosi del tutto isolati. PosteMobile è quindi Down questa mattina 28 settembre in tutta Italia.

Viene rilevato infatti, che in un primo momento la maggior parte delle segnalazioni si è concentrata nelle regioni del Nord Italia, ma con l’avanzare del tempo il numero è aumentato anche nelle Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, ora nell’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o messaggi. A questi si aggiunge l’assenza di linea dati che impedisce l’uso di servizi Whatsapp.

A questo si aggiunge che il sito postemobile.it al momento non risulta raggiungibile.