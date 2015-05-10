Posti di blocco, c'è un arresto per violenza sessuale (commessa nel 2005)

I carabinieri hanno anche denunciato due persone e sequestrato 16 ciclomotori

95047.it Controlli a tappeto, ieri pomeriggio, da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai militari del Battaglione "Sicilia", nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell'operazione è stato arrestato, un 57enne (originario di Belpasso) in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, è stato riconosciuto colpevole dai giudici di violenza sessuale aggravata commessa tra il luglio e l'agosto del 2005. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

Sono state anche denunciate due persone sorprese a condurre le loro rispettive auto senza patente. Durante il servizio sono state altresì controllate 36 persone, 30 veicoli, sequestrati 16 tra auto e ciclomotori (tanti per circolazione senza casco protettivo), effettuate 7 perquisizioni tra personali e domiciliari.