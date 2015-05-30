Posto di blocco ai "Quattro Canti": nella notte fallisce furto a tabacchino

Goffo tentativo di rapina anche ai danni della farmacia di Corso del Popolo

95047.it Ci hanno provato ma hanno desistito. Forse anche perché i carabinieri erano nei paraggi: in procinto di allestire un posto di blocco ai “Quattro Canti”. Tentato furto ai danni di un tabacchino della parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi, la notte scorsa poco dopo l’una. In due, hanno dapprima spostato la telecamera dell’esercizio commerciale che dà sulla strada: dopodiché, con un flex elettrico hanno cominciato a segare la saracinesca. Ad un certo punto, però, si sono fermati e sono fuggiti via. Nemmeno una manciata di minuti più tardi i carabinieri si erano già appostati nei paraggi.

Goffo tentativo di rapina, invece, alla farmacia di Corso del Popolo. Attorno alle 12.30 un uomo di corporatura robusta ed a volto scoperto, entra in farmacia e con un coltellino minaccia di avere consegnato il denaro contante contenuto in cassa: ma il rapinatore non va oltre e fugge via a mani vuote. Due tentativi tutti da decifrare. Un aspetto va, tuttavia, messo in luce: il potenziamento del pattugliamento da parte dei carabinieri prosegue senza sosta.