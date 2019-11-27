POTENTE SCOSSA NEL MEDITERRANEO, CON EPICENTRO A CRETA DI MAGNITUDO 6, AVVERTITA ANCHE AL SUD ITALIA

Non c’è pace nell’area Balcani-Mediterraneo orientale nelle ultime ore: l’attività sismica è nettamente aumentata e lo stiamo constatando da ieri notte con le violente scosse di terremoto in Albania,...

Non c’è pace nell’area Balcani-Mediterraneo orientale nelle ultime ore: l’attività sismica è nettamente aumentata e lo stiamo constatando da ieri notte con le violente scosse di terremoto in Albania, l’intensa scossa in Bosnia e questo nuovo forte evento registrato sulla Grecia meridionale.

La scossa è avvenuta alle 08.23 di oggi 27 novembre 2019 e ha interessato la Grecia meridionale, poco a largo di Creta.

Secondo i dati ufficiali provenienti dai sismografi dell’INGV e del centro sismico EMSC, il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 20 km di profondità.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 30 km a ovest delle coste di Creta e 20 km a sud dell’isola di Antikithira.

Il movimento tellurico è stato violento, tanto da essere avvertito in un raggio di oltre 800 km: segnalazioni in arrivo da tutta la Grecia, dall’Albania e al sud Italia.

Al momento non stiamo riscontrando notizie di danni o feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO