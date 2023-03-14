POTENZA, È POSSIBILE OTTENERE IL CERTIFICATO DI MORTE. IL COMUNE: "È UN REFUSO"

Ha suscitaTO un vespaio di polemiche la vicenda accaduta a Potenza nelle ultime ore e che riguarda il Comune e la richiesta di certificato di morte. Al municipio del capoluogo lucano si può, infatti,...

Ha suscitaTO un vespaio di polemiche la vicenda accaduta a Potenza nelle ultime ore e che riguarda il Comune e la richiesta di certificato di morte. Al municipio del capoluogo lucano si può, infatti, richiedere il proprio certificato di morte. Ma si tratta di un refuso, così come specificato dagli uffici comunali, sui moduli espletati dal settore servizi istituzionali e demografici del capoluogo lucano.

Lo ha pubblicato sui social un avvocato di Potenza, Luciano Petrullo: "Lo spettacolo più bello lo offre sempre il comune di Potenza. Il sottoscritto che chiede il proprio certificato di morte é la cosa più bella che la burocrazia mondiale possa offrire. Maestri, ecco, non c'è altra parola da usare. Dar vita a un defunto, questo è il miracolo più bello del nostro comune, anche se solo per ottenere un Certificato della propria morte. Non vedo l'ora di morire e di riempire il modulo. Sai che emozione. Immagino che alla voce telefono sarà necessario il prefisso galattico dell'altro mondo, diamine, speriamo lo comunichino subito dopo il decesso".

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune ha sottolineato che si è trattato di un "refuso", immediatamente corretto nei nuovi moduli.