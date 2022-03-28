POTENZA, INFERMIERA DEL 118 VIOLENTATA DA UN COLLEGA DURANTE IL TURNO DI NOTTE

Un 46enne residente in provincia di Matera è stato arrestato, e si trova attualmente in carcere, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 34enne del Potentino. La misura cautelare è...

Un 46enne residente in provincia di Matera è stato arrestato, e si trova attualmente in carcere, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 34enne del Potentino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Viggiano che, dopo la denuncia sporta dalla donna, coordinati dalla Procura di Potenza, hanno indagato su quanto raccontato dalla 34enne.

I fatti alla base del provvedimento restrittivo si sono verificati negli ultimi giorni del febbraio scorso, allorquando la giovane ha riferito che nell’arco notturno, mentre stava svolgendo, in qualità di infermiera, il turno di lavoro presso una postazione sanitaria di soccorso della Val d’Agri, dopo essere stata dapprima palpeggiata nelle parti intime da un conducente di un mezzo medico, anch’egli impegnato in analoga attività lavorativa, è stata poi costretta dallo stesso, con la forza, su di un lettino allocato nella postazione in cui si trovavano, a subire un rapporto sessuale, nonostante le resistenze opposte dalla persona offesa. L’uomo, dopo aver consumato la violenza, ha intimato alla donna di non riferire a terzi di quanto accaduto.

Le indagini,-spiega la Procura in una nota- immediatamente avviate nei primi giorni del mese in corso a seguito della denuncia querela sporta dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, che è stato così individuato quale autore della violenza sessuale. Si è pervenuti a tale conclusione all’esito di una meticolosa attività investigativa, che ha reso possibile raccogliere ulteriori e rilevanti elementi probatori, utili alla ricostruzione puntuale della condotta tenuta dal soggetto, attraverso l’analisi e la consonanza emersa dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, oltre che accertamenti di natura tecnica eseguiti dai Carabinieri su apparecchi telematici, e i loro contenuti.

