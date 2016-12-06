95047

“Potenzialmente pericoloso per gli animali”: Auchan richiama gioco per cani

Con una comunicazione urgente pubblicata sul proprio sito internet la catena francese di supermercati Auchan ha disposto il richiamo di un gioco per cani in vendita presso i propri negozi.Si tratta de...

06 dicembre 2016 21:16
Con una comunicazione urgente pubblicata sul proprio sito internet la catena francese di supermercati Auchan ha disposto il richiamo di un gioco per cani in vendita presso i propri negozi.
Si tratta della “Corda Juta” da 34 centimetri, codice ean 8007607560281, prodotta in Cina e importato in Italia da Auchan spa: il richiamo riguarda tutti i lotti di produzione in quanto il gioco “Contiene parti potenzialmente pericolose per gli animali”.
Il colosso francese ha invitato tutti i propri clienti che avessero acquistato il prodotto a riportarlo al box accoglienza dell’ipermercato, dove avranno diritto a un rimborso.
Per ulteriori informazioni Auchan ha a disposizione il numero verde 800896996.

