POZZALLO: SCOMPARSO UN RAGAZZO DEL PAESE, TROVATA L'AUTO INCIDENTATA

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Alessandro Fede, un giovane di Pozzallo, che non ha fatto ritorno a casa dopo essersi recato a Modica in ospedale per alcuni accertamenti. Si suppone tra l'altro che il giovane avrebbe avuto, intorno alle 17, un incidente stradale, nel tratto Scicli-Sampieri, nei pressi del passaggio a livello. L'auto è stata ritrovata aperta e tamponata, ma di lui nessuna traccia. Non si sa se si sia allontanato a piedi o se sia salito in macchina con qualcuno. Alessandro Fede porta occhiali, baffetti e pizzetto e una serie di tatuaggi.

«Chiediamo a chiunque lo veda di contattare immediatamente le forze dell'ordine», è l'accorato appello dei familiari.