PATERNO': ENNESIMO FURTO IN UNA SCUOLA, LE FOTO

Continua l'escalation di furti a Paternò. con le scuole nel mirino dei ladri. L'ultimo furto in ordine di tempo è avvenuto nel primo plesso della scuola Gian Battista Nicolosi in Via Libertà. I ladri, penetrati all'interno del plesso, hanno portato via del materiale scolastico e altre cose di poco conto, mentre nel secondo plesso, non hanno portato via nulla, anche se hanno buttato per terra colori ed altro materiale. Ennesimo episodio di inciviltà, ai danni delle generazioni future. Per una scuola, oggi, è sempre più difficile acquistare materiale da far usare ai ragazzi, e il furto di queste attrezzature diventa spesso un grave handicap. Episodi ormai divenuti di routine, negli ultimi giorni diversi furti nelle scuole, nel palazzetto, e in piccole attività. Nella scuola di via Nicolosi, qualcuno ha voluto lasciarci un messaggio.In un muro, hanno scritto volutamente 95047, chissà perché, ma noi, continuiamo per la nostra strada, senza paura ne interessi secondari. Quanto avvenuto, è al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando su questi ed altri episodi. Riponiamo la nostra fiducia, verso i tutori della legge, ma ricordiamo, che rubando in una scuola, maestra di vita dei ragazzi e futuri cittadini, oltre a danneggiare i nostri figli, si crea un grosso danno agli insegnamenti delle generazioni future.