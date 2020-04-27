PRECISAZIONE DEI CONSIGLIERI ARDIZZONE E FLAMMIA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOLe sottoscritte consigliere Claudia Flammia e Martina Ardizzone, a seguito degli eventi conseguiti da giorno 05/04/2020, abbiamo il dovere, sia politico sia morale, di racconta...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Le sottoscritte consigliere Claudia Flammia e Martina Ardizzone, a seguito degli eventi conseguiti da giorno 05/04/2020, abbiamo il dovere, sia politico sia morale, di raccontare la verità dei fatti poiché siamo state gravemente diffamate. Si informa la cittadinanza che il sindaco Nino Naso e tutta la sua giunta, differentemente da quanto dichiarato sui social ed esposto in maiuscolo definendo le nostre parole “BUGIE”, NON HANNO PRESENTATO ALCUNA DENUNCIA CONTRO LE CONSIGLIERE SOPRA CITATE.

Noi, esattamente come dichiarato, abbiamo già presentato formale QUERELA PER DIFFAMAZIONE e ricordiamo che abbiamo subito un danno per la nostra credibilità; ABBIAMO PAGATO IL PREZZO DELLA VERITA’. Alla luce dei fatti ed in un momento storico così delicato, è nostro dovere non riaprire certamente la polemica ma raccontare i fatti ed anziché accanirsi auspichiamo possa essere questo uno spunto di riflessione per rivalutare le proprie posizioni considerando soprattutto che il nostro ruolo istituzionale implica informare e tutelare i cittadini e la nostra politica mira alla trasparenza, che è ben altra cosa rispetto agli “attacchi pretestuosi”. Adesso affidiamo tutto nelle mani delle autorità giudiziarie ed invitiamo TUTTI i cittadini a ricordare che in un momento come questo la politica deve servire la città e non scambiarsi attacchi gratuiti. Siamo profondamente scoraggiate dallo scenario descritto ma è giusto che la gente sappia che si può essere giovani donne in politica e non subire attacchi gratuiti ed immotivati.