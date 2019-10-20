PREFETTO CONVOCA COMITATO PER LA SICUREZZA, DOPO LA TRAGEDIA SULLA SS.121

Il Prefetto ha convocato per domani, lunedì 21 alle ore 10.30, in Prefettura, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine della pianificazione di ulteriori iniziative di vig...

Il Prefetto ha convocato per domani, lunedì 21 alle ore 10.30, in Prefettura, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine della pianificazione di ulteriori iniziative di vigilanza e controllo idonee ad incrementare la sicurezza stradale.

Al Comitato parteciperanno l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, il Coordinatore Territoriale ANAS, oltre al Questore ed ai responsabili provinciali delle Forze dell'Ordine nonché delle Polizie locali dei Comuni interessati dalle reti stradali statali SS n.121 e SS n.284.

La riunione si pone nel solco dell'attività a tutela della sicurezza stradale già intrapresa con la Conferenza interprovinciale delle Autorità di Pubblica Sicurezza delle province della Sicilia orientale svoltasi lo scorso 28 febbraio.