PREGLIASCO: “OMICRON 5 RIALZERÀ I CASI, È PIÙ CONTAGIOSO DI MORBILLO E VARICELLA”

Il Covid? “Bisognerà preoccuparsene ancora per un po, purtroppo bisogna farlo perché la sua elevatissima contagiosità, ben superiore a morbillo e varicella.Omicron5 rialza e rialzerà i casi, continuer...

Il Covid? “Bisognerà preoccuparsene ancora per un po, purtroppo bisogna farlo perché la sua elevatissima contagiosità, ben superiore a morbillo e varicella.

Omicron5 rialza e rialzerà i casi, continueremo ad averne di gravi, seppur in modo proporzionale”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. Per non esser contagiati “da Omicron 5 non basta aver avuto il Covid e l’avere fatto tre dosi”, ha aggiunto Pregliasco a Radio1.

Eppure c’è chi sostiene che ormai sia solo un’influenza. “Diciamo che Omicron 5 è quattro volte tanto un’influenza forte”. Siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica? “Siamo a metà strada, il picco ci sarà verso fine luglio”.

Capitolo mascherine: lei suggerisce di tenerle anche al mare? “Va indossata nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all’ingresso degli stabilimenti”, ha spiegato il virologo.