PREMIATI DAL SINDACO I GIOVANI DEL CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA
Sono stati festeggiati, ieri pomeriggio, dal Sindaco con una cerimonia a palazzo di città i giovani del Centro Sportivo Taekwondo Marletta che si sono distinti, nel scorso mese di dicembre, a Oropesa del Mar gli “European Clubs Championships 2018” conquistando il titolo SQUADRA CAMPIONE D’EUROPA ,confermandosi migliore squadra del continentale Europeo.
Raggiungendo uno storico risultato con i seguenti risultati individuali:
3 ORO per:
Asia Marletta CAMP. EUROPEA
Antonio Grasso CAMP. EUROPEO
Marika Virgillito CAMP. EUROPEA
1 ARGENTO
Michael Peci
1 BRONZO
Michael Maurici
Insieme al Sindaco, che ha consegnato a tutti i ragazzi una medaglia ricordo, erano presenti, l'Assessore allo Sport Angelo Calenduccia, il Presidente del Consiglio Filippo Sambataro ed il Consigliere Luigi Gulisano