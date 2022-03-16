PREMIATO ALLA REGIONE IL CENTRO SPORTIVO PATERNESE TAEKWONDO MARLETTA PER IL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA

La mattina del 16 Marzo 2022, presso la sede Regionale Siciliana dell'Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo di Palermo, l'Assessore Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina insieme all’O...

La mattina del 16 Marzo 2022, presso la sede Regionale Siciliana dell'Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo di Palermo, l'Assessore Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina insieme all’Onorevole Gaetano Galvagno, ha premiato gli Atleti e il Tecnico della Società Sportiva Paternese "Centro Sportivo Taekwondo Marletta" per l'importante traguardo raggiunto ai Campionati Italiani Cadetti Cinture Nere svoltisi a Genova nell'ultimo weekend di Febbraio 2022.

Il titolo di Squadra Campione d'Italia ottenuto dal Maestro Marletta Antonino è il risultato finale del medagliere nazionale.

Sono ben 4 le medaglie vinte dalla Squadra. Tre d'Oro ed una di Bronzo.

Oro per Antonio Grasso, Rachele Befumo e Gaetano Virgillito, invece bronzo vinto da Salvatore Ciccia.

Inoltre presenti il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Taekwondo Pietro Cannizzo ed Enrico Statelli, sostenitore della Società Sportiva.

"Ringraziamo le istituzioni Regionali nelle persone dell' Onorevole Gaetano Galvagno e l'Assessore Regionale allo Sport Manlio Messina per l'importante riconoscimento dato ai nostri Atleti ed a tutta la squadra e per aver dato il giusto valore ai sacrifici di tutti i componenti della nostra squadra"