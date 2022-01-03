PREMIO UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT, TRA I VINCITORI IL MOTTESE SALVATORE CANGEMI

Lo scorso 17 dicembre, ha avuto luogo la premiazione del concorso "Studenti vincenti" per l’anno 2021 promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, alla presenza del Presidente Nazionale Dott.s...

Lo scorso 17 dicembre, ha avuto luogo la premiazione del concorso "Studenti vincenti" per l’anno 2021 promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, alla presenza del Presidente Nazionale Dott.ssa Francesca Bardelli e moderata dal giornalista sportivo Filippo Grassia. Per la prima volta, quest’anno, la cerimonia si è svolta in collegamento televisivo tra la sede del C.O.N.I. di Milano e il Castello Normanno di Motta Sant’Anastasia in provincia di Catania.

Grazie al Presidente della sezione locale dell’U.N.V.S., Salvo Grasso, è stata facilitata la partecipazione, ai vincitori del sud Italia. Tra i premiati dal consigliere nazionale Filippo Muscio, oltre agli atleti di Augusta e di Reggio Calabria, anche il Mottese Salvatore Cangemi, il quale, dopo aver conseguito la licenza media con il massimo dei voti e con lode, ha vinto sia il titolo di campione regionale nel salto in lungo, che il titolo di campione regionale nel salto triplo. Vittorie che gli hanno fatto guadagnare la convocazione nella squadra regionale F.I.D.A.L., per rappresentare la Sicilia ai Campionati Nazionali di atletica leggera della categoria cadetti. “Ringrazio di cuore tutti i dirigenti della benemerita, per questo premio che mi gratifica per tutti i sacrifici fatti quest’anno e che mi stimola per il futuro” ha dichiarato il giovane veterano Salvo Cangemi, “spero di saper sfruttare al meglio questo premio, così da onorare l’impegno che il presidente Grasso sta mettendo in campo per promuovere lo sport in questo periodo così difficile”. Note di apprezzamento sono state espresse dal presidente del Consiglio comunale di Motta Sant'Anastasia, Dott.ssa Di Mauro, per il lavoro svolto dall’U.N.V.S., al fine di rilanciare le diverse attività sportive in ambito comunale. Il Presidente della sezione Sant'Anastasia, Salvo Grasso, ringrazia la dirigenza per l'opportunità e si auspica di poter aumentare le attività sportive, valorizzando le strutture comunali presenti sul territorio attualmente in disuso o mal gestite, a causa della mancanza di un regolamento comunale ad hoc.