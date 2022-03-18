PRENOTAZIONE ESAMI E VISITE, ORA È POSSIBILE ANCHE DA CASA A CATANIA

Attivo anche all’Asp di Catania il sistema regionale SovraCUP per la prenotazione on line delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.Il porta...

Attivo anche all’Asp di Catania il sistema regionale SovraCUP per la prenotazione on line delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.

Il portale SovraCup è accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite App, disponibile per i sistemi Android e IoS, o tramite web al link https://sovracup.regione.sicilia.it.

È, inoltre, possibile accedere alla piattaforma tramite il sito aspct.it, cliccando sul banner dedicato “SovraCup”, presente nella home page.

Per fruire dell’innovativo servizio gli utenti devono avere:

account SPID, oppure una carta di identità elettronica CIE

ricetta dematerializzata redatta da un medico di medicina generale o da un medico specialista.

Una volta effettuata l’autenticazione, gli utenti dovranno compilare i campi richiesti e inserire il numero di ricetta dematerializzata. Ultimate queste operazioni potranno selezionare la struttura presso la quale effettuare la prenotazione. A prenotazione avvenuta viene visualizzato un riscontro che è possibile salvare in pdf o stampare.

È utile ricordare che le ricette elettroniche possono essere usate per un massimo di 180 giorni.

Grazie al servizio SovraCup e all’App dedicata, il sistema sanitario regionale (SSR) compie un ulteriore e importante passo in avanti, anche a livello nazionale, nella capacità di rispondere adeguatamente e tempestivamente ai bisogni di salute dei cittadini.