PRESENTA ALL'ANTIDOPING LE URINE DELL'AMICA: SQUALIFICATO PERCHÉ RISULTA... INCINTO!

Ha del comico quel che è capitato alla point guard americana DJ Cooper, nella scorsa stagione in forza al Monaco in Francia ed in passato finito anche nel mirino della Pallacanestro Cantù.Il giocatore...

04 agosto 2019 15:57
Ha del comico quel che è capitato alla point guard americana DJ Cooper, nella scorsa stagione in forza al Monaco in Francia ed in passato finito anche nel mirino della Pallacanestro Cantù.

Il giocatore è stato squalificato per aver violato le norme anti-doping fino al giugno 2020: salterà quindi interamente la prossima stagione.

Quel che sta causando ilarità nel mondo del basket è però il goffo tentativo di Cooper di superare i test utilizzando l’urina di un’amica.

Quest’ultima, però, era incinta ed è quindi risultato piuttosto semplice per i medici capire che non si trattasse di quella dell’atleta americano.

