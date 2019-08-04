PRESENTA ALL'ANTIDOPING LE URINE DELL'AMICA: SQUALIFICATO PERCHÉ RISULTA... INCINTO!
Ha del comico quel che è capitato alla point guard americana DJ Cooper, nella scorsa stagione in forza al Monaco in Francia ed in passato finito anche nel mirino della Pallacanestro Cantù.
Il giocatore è stato squalificato per aver violato le norme anti-doping fino al giugno 2020: salterà quindi interamente la prossima stagione.
Quel che sta causando ilarità nel mondo del basket è però il goffo tentativo di Cooper di superare i test utilizzando l’urina di un’amica.
Quest’ultima, però, era incinta ed è quindi risultato piuttosto semplice per i medici capire che non si trattasse di quella dell’atleta americano.