PRESENTATO ALESSANDRO SANTAGATI, CLUB MANAGER DEL PATERNO'

Presentato, questo pomeriggio, nella sala stampa dello stadio “Falcone-Borsellino” di Paterno’ il nuovo club manager rossazzurro, Alessandro Santagati. Quarantasei anni, biancavillese, Santagati ha ci...

Presentato, questo pomeriggio, nella sala stampa dello stadio “Falcone-Borsellino” di Paterno’ il nuovo club manager rossazzurro, Alessandro Santagati. Quarantasei anni, biancavillese, Santagati ha cinque anni di esperienza maturata sul campo a fianco della società ASD Calcio Biancavilla legata al nome dell’ormai ex presidente Giuseppe Furnari.

Erano presenti oltre a Santagati, il presidente del Paterno’ Calcio, Ivan Mazzamuto, il responsabile dell’area tecnica e ds, Vittorio Strianese.

Le dichiarazioni:

Mazzamuto: “Accogliamo una figura che ha sempre dimostrato molta professionalità, impegno e passione e che ha già avuto esperienza importante in passato. Speriamo che qui, a Paterno’, possa dare ancora di più. Noi lo metteremo nelle condizioni di fare bene e lavorare serenamente ed oggi lo accogliamo con grande gioia. Assieme alla dirigenza, Santagati, si occuperà della gestione, pianificazione organizzazione della struttura societaria ed anche dell’aspetto marketing oltre che della pianificazione di eventi sportivi per ciò che concerne invece il settore giovanile. Benvenuto Alessandro.”

Strianese: “Come nelle grandi famiglie unite accogliamo Alessandro con immenso piacere. Una persona che si fa in quattro e che fa di tutto per dare il meglio. Oggi, averlo con noi, rappresenta per me una gioia. Spero ci possa dare una grande mano e gli auguro un grande in bocca al lupo.”

Santagati: “Io devo dire grazie al presidente Mazzamuto che mi ha fatto sentire a casa. Ho fatto questa scelta di cuore. Ho scelto Paterno’ perché vedo una società attrezzata e ben organizzata e poi , il presidente, mi ha messo subito a mio agio. Non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio anche i tifosi per l’accoglienza.”